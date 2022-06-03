С 20 июня будет запущен пассажирский поезд Ташкент – Душанбе

CentralAsia (TJ) - Узбекистан и Таджикистан с 20 июня запускают пассажирский поезд по маршруту Ташкент – Душанбе.

Об этом сообщили в ходе совместного брифинга, который 2 июня провели президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Наши граждане имеют возможность свободно ездить к друг другу. По нашим данным, таджикско-узбекскую границу ежесуточно переходят около 20 тысяч человек. Это очень значимая цифра. Обеспечен режим свободного передвижения товаров и услуг. В разы увеличилась частота авиа и автоперевозок. Мы договорились рассмотреть возможность открытия в ближайшее время пассажирских железнодорожных перевозок между столицами и другими городами наших стран», – отметил Эмомали Рахмон.

По итогам переговоров стороны договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки.

Рахмон добавил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос до 600 миллионов долларов, а в целом за последние шесть лет – в 40 раз. Страны последовательно идут к достижению цели по доведению товарооборота до одного миллиарда долларов.

Визит Рахмона в Узбекистан продолжается.

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