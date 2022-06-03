экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан будет добывать по 1,860 млн баррелей нефти в сутки в рамках ОПЕК+

CentralAsia (KZ) -  Казахстан обязался добывать в июле 1,68 млн баррелей нефти в сутки в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.

Об этом было заявлено на заседании министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, которое прошло в видеоформате 2 июня. По его итогам было решено увеличить текущий уровень добычи нефти.

Казахстан на заседании представил вице-министр энергетики Асет Магауов. На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств по соглашению в апреле.

«По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн барр/сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года», – сообщили в пресс-службе министерства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Узбекистан через пакистанский порт Карачи отправил в Индию первый груз
  • Минобороны России сообщило о третьем сбитом Су-25 ВС Украины за три дня
  • Работа фотохудожника из Туркменистана отмечена на пяти международных конкурсах (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com