Казахстан будет добывать по 1,860 млн баррелей нефти в сутки в рамках ОПЕК+

CentralAsia (KZ) - Казахстан обязался добывать в июле 1,68 млн баррелей нефти в сутки в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.

Об этом было заявлено на заседании министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, которое прошло в видеоформате 2 июня. По его итогам было решено увеличить текущий уровень добычи нефти.

Казахстан на заседании представил вице-министр энергетики Асет Магауов. На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств по соглашению в апреле.

«По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн барр/сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года», – сообщили в пресс-службе министерства.

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