В Монголии ведутся исследования по реализации следующего этапа проекта Тахи

CentralAsia (MNG) - 31 мая депутат Ц. Сэргэлэн провел встречу с послом Чехии в Монголии Яном Вытопилем и директором Пражского зоопарка Мирославом Бобеком.

Пражский зоопарк внес значительный вклад в охрану диких лошадей – Тахи или лошади Пржевальского с 1930 года, успешно организовав работы по реинтродукции монгольских тахи в их родную среду обитания с 2010 года. количество инвестиций в их среду обитания.

В начале встречи директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек поблагодарил депутата за то, что он нашел время для проведения встречи. «Работы по реинтродукции лошади Тахи в Монголии проводились с 2010 года.

На сегодняшний день в горах Хустай и в заповедных зонах Большой Гоби имеется достаточная популяция этого вида. Таким образом, мы считаем, что больше нет необходимости перевозить больше лошадей тахи для реинтродукции.

С 2019 года ведутся исследования по реализации очередного этапа проекта. По результатам считаем, что наиболее подходящими являются два участка у реки Могой в аймаке Дорнод и ООПТ Нөмрөг», - сказал он и выразил уверенность что поддержка будет оказана в организации работ.

В свою очередь, депутат Ц.Сэргэлэн выразил благодарность за успешную реализацию мер по реинтродукции Тахи в Монголии. Отметив, что пограничная служба страны осуществляет особый режим в вышеупомянутых районах, поскольку они расположены вблизи границы, он подчеркнул необходимость сотрудничества с Главным управлением охраны границы, местными властями и руководителями особо охраняемых территорий.

Всего в Пражском зоопарке было 34 лошади тахи из Чехии и других европейских стран, доставленных самолетами CASA девятью рейсами. Планы по проведению 10-й перевозки лошадей Тахи в 2020 году были отложены из-за ситуации с пандемией COVID-19.

На сегодняшний день поголовье тахи составляет 370 особей в особо охраняемой природной зоне «Большая Гоби Б», 420 особей в Национальном парке Хустай и 130 особей в Национальном парке Хомын Тал, сообщил отдел по СМИ и связям с общественностью Великого Государственного Хурала.

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