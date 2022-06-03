Власти Канады выплатят украинским беженцам по $2,4 тыс.

CentralAsia (CA) - Власти Канады окажут материальную помощь беженцам из Украины, прибывшим в страну с начала российских военных действий. Взрослые украинцы получат единовременную выплату в 3 тыс. канадских долларов ($2,4 тыс.), дети до 17 лет — по 1,5 тыс. канадских долларов ($1,2 тыс.), сообщил в Twitter министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер.

В пресс-релизе правительства Канады говорится, что деньги могут получить украинцы и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебу, временным видом на жительство или участвующие в программе для экстренной иммиграции (CUAET). Заявку на получение выплаты можно подать через сайт правительства. Заявители должны иметь банковский счет в канадском банке, деньги поступят на него в течение пяти дней.

Власти Канады пообещали, что «продолжат поддерживать украинцев до и после их приезда». В частности, они помогают беженцам с обустройством, поиском работы, изучением языка, зачислением детей в школу и открытием банковского счета.