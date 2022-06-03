Какие соглашения подписали Таджикистан и Узбекистан в ходе поездки Рахмона в Ташкент?

CentralAsia (TJ) - После завершения встреч и переговоров высокого уровня Таджикистана и Узбекистана состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве.

Президенты Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подписали «Декларацию об укреплении вечной дружбы и единения между Таджикистаном и Узбекистаном», передает пресс-служба президента Таджикистана.

Кроме этого, были подписаны 7 новых документов о сотрудничестве:

«Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Согдийской областью Таджикистана и Джизакской областью Узбекистана на 2022-2023 годы;

Меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и Комитетом по развитию шелководства и шерстяной промышленности Узбекистана о сотрудничестве в области шелководства;

Соглашение между министерствами культуры двух стран о сотрудничестве в области культуры и искусства на 2022-2023 годы;

Меморандум между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения;

Меморандум между Комитетом по охране окружающей среды Таджикистана и Госкомитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального использования окружающей среды;

Меморандум о сотрудничестве между министерствами экономического развития двух стран;

«Дорожная карта» по углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленного сотрудничества между двумя странами;

В целом в ходе официального визита президента Таджикистана в Узбекистан подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

В рамках официального визита Эмомали Рахмона в Узбекистан состоялся Форум предпринимателей двух стран.

В ходе форума после презентации инвестиционных и торговых возможностей Таджикистана состоялись встречи деловых кругов двух стран с целью укрепления и расширения сотрудничества, поиска новых партнёров.

Сумма подписанных на форуме 75 новых документов о сотрудничестве превышает $1 млрд.

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