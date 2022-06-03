Паломникам из Узбекистана хадж в этом году обойдется почти в $6 тысяч

- Узбекистан, общество
- 12:06, 03 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Размер оплаты для паломничества в сезон хаджа 2022 года будет составлять 62,9 млн сумов (5,7 тыс. долларов). Об этом на брифинге 3 июня в Ташкенте заявил пресс-секретарь Комитета по делам религий Ильхом Марупов, передают местные СМИ.
Рост цен был вызван введением правительством Саудовской Аравии дополнительных налогов и обязательных платежей, влияющих на стоимость паломничества, — рассказал Марупов.
По его словам, сумма платежей за коммунальные, транспортные, электроэнергию и другие услуги увеличилась в несколько раз (30-40%).
В 2022 году введут новые обязательные платежи за услуги учреждений, организующих хадж. Поэтому стоимость услуг хаджа для стран мира выросла в среднем на 40-45%, — заявил пресс-секретарь.
В 2022 году в паломничество отправятся 10 865 человек из Узбекистана. В 2019 году этот показатель составлял 7 200 человек.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия увеличила число паломников для хаджа до миллиона человек.