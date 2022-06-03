Войска РФ атаковали на Криворожском направлении, в центре Северодонецка продолжаются бои, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В центре Северодонецка продолжаются бои. На восточной окраине города российские войска атакуют поселок Метелкино. Также были попытки штурмовать Белогоровку к западу от Лисичанска. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 3 июня.

По информации Генштаба ВСУ, вблизи трассы Лисичанск-Бахмут ведутся бои за Врубовку.

Кроме того, был штурм Богородичного и Долины, которые примыкают к трассе из Изюма на Славянск. В том же районе войска РФ пытаются взять село Студенок, бой там еще идет.

Под Донецком ограниченные силы российской армии пытаются штурмовать Красногоровку, пишет Генштаб ВСУ. К слову, вчера с этой стороны были сильные обстрелы Донецка.

Также сообщается, что на границе Херсонской области и Криворожского района шли сильные обстрелы, на отдельных участках войска РФ переходили в атаки, но были отбит.

«На отдельных участках Криворожского направления российские войска активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия. Получили отпор и отошели на ранее занятые позиции», - пишет Генштаб.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 российских атак, уничтожены 5 танков, 3 артиллерийских системы, 2 боевые бронированные машины.