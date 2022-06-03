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В Узбекистане за сутки выявлено 18 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 3 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 077. В течение прошедших суток зафиксированы 18 новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в Ташкентской области (10) и столице (8).

За день выздоровели 15 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 302).

На лечении находятся 138 больных COVID-19.

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