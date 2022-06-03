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Токаев упразднил 14 судов в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в судейском корпусе и упразднил ряд судов в Казахстане.

А именно были ликвидированы 14 судов:

районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;

районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;

районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;

Специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;

Специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области;

Павлодарский районный суд Павлодарской области;

районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Этим же указом назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей. В том числе уволили председателя суда города Нур-Султана Тлектеса Барпибаева в связи с уходом в отставку. Нового председателя суда ещё не назначили.

19 мая этого года на совещании по вопросам развития бизнеса Касым-Жомарт Токаев анонсировал реформу судебной системы.

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