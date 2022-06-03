Первые паломники из Таджикистана отправятся в хадж 20 июня

CentralAsia (TJ) - После двухлетнего «перерыва» жители Таджикистана в возрасте от 40 до 65 лет получили разрешение въезжать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, но стоимость паломничества возросла.

По данным Комитета по делам религии, регулированию традиций и обрядов Таджикистана, стоимость хаджа в этом году составляет 61 тыс сомони (5350 долларов). Для сравнения: в 2019 году путевка в хадж стоила более 35 тыс сомони (по курсу того времени 3750 долларов).

Власти Таджикистана объясняют подорожание рядом услуг, предоставляемых принимающей страной в Мине, Арафате и Муздалифе.

В этом году стоимость хаджа увеличилась и для жителей других стран. Стоимость паломничества в Узбекистане составляет 6,5 тыс долларов, в России – около 6 тыс долларов, в Казахстане – 6,5 тыс долларов.

Паломничество верующих из Таджикистана в Саудовскую Аравию начнется 20 июня и завершится 17 июля. Саудовская Аравия выделила в этом году Таджикистану квоту на 3562 паломников. До пандемии коронавируса паломничество к святыням Ислама совершали до 6 тыс. таджикистанцев. Последние два года в связи с пандемией паломничество в Мекку и Медину для иностранцев было запрещено.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж для паломников, находящихся вне королевства, а также ограничила число паломников до 1 тыс. человек. В 2021 году это количество увеличили до 60 тыс., однако паломникам из-за рубежа снова запретили совершать хадж.

Ежегодно в сезон хаджа почти 2,5 млн мусульман со всего мира едут в Саудовскую Аравию, чтобы совершить один из обязательных столпов ислама. В 2022 году паломничество смогут совершить до 1 млн мусульман со всего мира.

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