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В Узбекистане начали подготовку производства Lada полного цикла

CentralAsia (UZ) -  На заводе «ADM Джизак» в Узбекистане могут запустить производство полного цикла по выпуску автомобилей Lada. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

С октября 2021 года там осуществляется крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada: Vesta, ХRаy, Largus. Теперь, по словам министра, прорабатывается вопрос организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов.

«По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в настоящее время на «ADM Джизак» ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производственного процесса моделей — Lada Vesta и Lada XRay», — сказал он.

Российский «Автоваз» совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell организовал сборку автомобилей на новом заводе «ADM Джизак», расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку.

Как отмечается, Узбекистан – один из ключевых экспортных рынков для «Автоваза». Местная сборка сделает автомобили Lada более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

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