Четыре дня торжеств и гуляний: в Британии празднуют Платиновый юбилей королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Миллионы людей в Великобритании и по всему миру выходят в эти часы на улицы, чтобы отметить первый в истории британской монархии Платиновый юбилей - 70 лет правления королевы Елизаветы II, сообщает Би-би-си.

Десятки человек провели ночь в палатках, завернувшись в британские флаги, на улице Мэлл, ведущей к королевскому дворцу, чтобы первыми оказаться в самом центре событий.

«Я продолжаю вдохновляться проявляемой ко мне доброжелательностью и надеюсь, что в ближайшие дни мы все сможем по достоинству оценить достижения последних 70 лет, глядя при этом в будущее с уверенностью и энтузиазмом», - заявила накануне королева в своем послании к народу по случаю Платинового юбилея.

В честь праздника по всей стране объявлены длинные выходные, начиная с четверга и до конца недели, которые ознаменуются торжествами и массовыми гуляниями.

Первым мероприятием дня стал традиционный вынос знамени: многовековая традиция, в ходе которой старейшие подразделения британской армии, по сути - личная гвардия королевы, проходят маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно.

В этом году честь пронести знамена была доверена первому батальону ирландских гвардейцев.

В общей сложности в церемонии, которая началась в 10 утра, приняли участие около полутора тысяч солдат и офицеров, а также 350 лошадей.

Затем состоялось авиационное шоу, в котором принимали участие около 70 самолетов Королевских ВВС.

Самолеты собрались в небе над Северным морем, после чего взяли курс на столицу, где пролетели над Букингемским дворцом.

Завершило воздушный парад выступление авиаотряда «Красные стрелы».

Исторический момент

Платиновый юбилей - событие в истории британской королевской семьи исключительное. Ни один из британских монархов еще не правил так долго - 70 лет.

Для сравнения: Елизавета II уже правит дольше, чем четверо ее предшественников, вместе взятых.

За это время успело смениться 14 британских премьеров и столько же президентов США.

Британцы возрастом постарше с удивлением отмечают, что прошло уже 45 лет со дня Серебряного юбилея, с помпой отмеченного жарким летом 1977 года.

Из британских монархов с Елизаветой II сравнима только королева Виктория, правившая 63 года.

Однако абсолютный рекорд пока остается за Людовиком XIV - королем-Солнцем, который пробыл на французском троне 72 года.

Елизавете II, которой в этом году исполнилось 96, принадлежит и рекорд долголетия среди британских монархов.

Впрочем, если брать Британию в целом, то королева - лишь одна из легиона в 138 тыс. долгожителей, которым перевалило за 95, и большинство из них - женщины.

Несмотря на некоторые сложности с передвижением, заставившие ее отказаться от нескольких появлений на публике, 96-летняя королева все же появилась на балконе Букингемского дворца в сопровождении других высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы посмотреть на воздушный парад.

В четверг вечером по всей Великобритании и странам Содружества, куда входят почти все бывшие британские владения, будет зажжено более 3 тыс. юбилейных факелов.

Сама королева зажжет главный факел в свою честь в Виндзорском замке.

В пятницу в кафедральном соборе Святого Павла в Лондоне состоится традиционный благодарственный молебен, на который королева всегда прибывала в ходе специальной церемонии, но на этот раз королева пропустит службу, так как за день до этого почувствовала дискомфорт, пишет газета Daily Mail со ссылкой на заявление канцелярии британского монарха.

В сообщении отмечается, что королева почувствовала себя некомфортно, так как участвовала в праздновании 2 июня. Елизавета II смотрела парад и праздничное церемониальное выступление летной группы.

«Принимая во внимание поездку и активность, необходимые для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с большой неохотой пришла к выводу, что не будет на ней присутствовать», — сообщили в королевской канцелярии.

Под вопросом также ее субботняя поездка в Эпсон на традиционные скачки Дерби.

Тем же вечером на трех площадках перед Букингемским дворцом состоится юбилейный концерт, на котором перед 22 тыс. зрителей и многомилионной телевизионной аудиторией выступят, среди прочих, Дайана Росс, Джордж Эзра, Алиша Киз и Найл Роджерс.

Перед началом концерта наследный принц Чарльз и его сын, принц Уильям, отдадут дань уважения королеве, которая будет смотреть выступление по телевизору.

В воскресенье по всей стране будет день пикников, шашлыков и уличных гуляний и уже заказано свыше 85 тыс. праздничных юбилейных ужинов.

Финалом торжеств в конце длинного уикенда станет Юбилейное шоу, которое состоится на улицах столицы при участии 6 тыс. исполнителей и около 200 знаменитостей.

И уже под самый занавес Эд Ширан с хором лучших голосов страны исполнит перед Букингемским дворцом национальный гимн.