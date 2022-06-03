В Индии 700 человек эвакуировали из-за взрыва на химзаводе. Видео

CentralAsia (CA) - В Индии в городе Вадодара (штат Гуджарат) на химическом заводе Deepak Nitire произошел взрыв, после чего начался пожар, передает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

#WATCH | Huge explosion, followed by fire, occurs at Deepak Nitrite Company in Nandesari GIDC in Vadodara, Gujrat. Details awaited. pic.twitter.com/xNd55HJv9P — ANI (@ANI) June 2, 2022

По данным телеканала, семь рабочих завода госпитализировали, так как те надышались дымом, а около 700 человек, живущих поблизости от предприятия, переместили в более безопасные места. Причина взрыва пока не установлена.

Газета Indian Express сообщает, что пострадали 8 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Начальник пожарной и аварийной службы Вадодара Парт Брахмабхат отметил, что сейчас «под контролем 80% пожара». «У нас в работе 17 пожарных машин. На расчистку зоны взрыва может уйти целая ночь», — добавил он.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Безопасность и благополучие всех наших сотрудников и окружающих служат для нас главным приоритетом. Наша команда уже на месте, оказывает всевозможную поддержку», — заявили в Deepak Nitire, комментируя пожар в Вадодаре. Компания производит широкий спектр химикатов, в том числе агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтику, специальные и тонкие химикаты.