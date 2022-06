В Индии 700 человек эвакуировали из-за взрыва на химзаводе. Видео

CentralAsia (CA) - В Индии в городе Вадодара (штат Гуджарат) на химическом заводе Deepak Nitire произошел взрыв, после чего начался пожар, передает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

#WATCH | Huge explosion, followed by fire, occurs at Deepak Nitrite Company in Nandesari GIDC in Vadodara, Gujrat. Details awaited. pic.twitter.com/xNd55HJv9P