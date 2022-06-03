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В Индии 700 человек эвакуировали из-за взрыва на химзаводе. Видео

CentralAsia (CA) -  В Индии в городе Вадодара (штат Гуджарат) на химическом заводе Deepak Nitire произошел взрыв, после чего начался пожар, передает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, семь рабочих завода госпитализировали, так как те надышались дымом, а около 700 человек, живущих поблизости от предприятия, переместили в более безопасные места. Причина взрыва пока не установлена.

Газета Indian Express сообщает, что пострадали 8 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Начальник пожарной и аварийной службы Вадодара Парт Брахмабхат отметил, что сейчас «под контролем 80% пожара». «У нас в работе 17 пожарных машин. На расчистку зоны взрыва может уйти целая ночь», — добавил он.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Безопасность и благополучие всех наших сотрудников и окружающих служат для нас главным приоритетом. Наша команда уже на месте, оказывает всевозможную поддержку», — заявили в Deepak Nitire, комментируя пожар в Вадодаре. Компания производит широкий спектр химикатов, в том числе агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтику, специальные и тонкие химикаты.

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