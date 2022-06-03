На западе Москвы загорелся бизнес-центр. Видео

CentralAsia (CA) - Москве в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«У нас подразделение сейчас работает по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3. Площадь пожара устанавливается. По пострадавшим сведений пока к нам не поступало», — говорится в сообщении.

По словам источника «Интерфакса», 15 человек могут быть заблокированы огнем на верхних этажах здания.

Пожару присвоили четвертый ранг из пяти возможных, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным собеседника агентства, горят четыре этажа здания. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Как рассказали РБК в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:31. «По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание в административном здании. По предварительной информации, пострадавших нет, площадь пожара составляет 1 тыс. кв.м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники», — уточнили в ведомстве.