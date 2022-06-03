Newsweek: Владимир Путин лечился от рака в апреле. Лавров опроверг это

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака в поздней стадии. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на трёх анонимных высокопоставленных источников.

В документе также говорится, что политик пережил покушение в марте.

По данным издания, в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьезно болен и, возможно, умирает. Возможно, изоляция от коронавируса просто скрывала его состояние, уверены в разведке.

Все три чиновника — один из офиса директора национальной разведки, один старший офицер ВВС в отставке и один из разведывательного управления Министерства обороны — предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американской разведки точную оценку статуса Путина и здоровье.

Издание напоминает о длинном столе, который Путин использовал в Кремле для записи фотосессий своих важных встреч.

Совсем недавно этот стол был местом встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля, всего за две недели до вторжения в Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг любые предположения о болезни Путина в интервью французскому телевидению в минувшие выходные. «Я не думаю, что здравомыслящий человек может заподозрить в этом человеке какие-то признаки болезни или недомогания», — сказал Лавров, ссылаясь на недавние публичные выступления Путина.

В начале апреля издание «Проект» сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.

В конце мае о возможном покушении на Путина заявил в интервью «Украинской правде» начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Утверждалось, что оно произошло «примерно два месяца назад», то есть, примерно в то же время, как говорится в отчёте американской разведки. Буданов назвал попытку убийства «совершенно неудачной».

Кремль состояние здоровье президента обычно предметно не комментирует. Однако отвечая на публикацию «Проекта», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал материал «выдумкой» и заявил, что президент не болен.