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Монголия ввела безвизовый режим для граждан Узбекистана сроком на 30 дней

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана смогут находиться на территории Монголии без визы в течение 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба МИД, ссылаясь на слова заместителя министра иностранных дел Монголии Батсумбера Мунхжина.

В пятницу, 3 июня, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел страны Фурката Сидикова с заместителем министра иностранных дел Монголии Батсумбером Мунхжином.

Во время переговоров отмечалось, что в контексте 30-летнего юбилея с момента установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Монголией подчеркнута обоюдная заинтересованность в активизации политических контактов, развитии межпарламентского диалога, расширении договорно-правовой базы, наращивании торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В рамках встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия Узбекистана и Монголии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также участие монгольской делегации в работе заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится в Самарканде в сентябре 2022 года.

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