В Фергане открыли мемориальную доску в честь российского актера Александра Абдулова

CentralAsia (UZ) - Администрация Ферганский области организовала мероприятие в связи с 69-летием уроженца Ферганы российского и советского актера Александра Абдулова, передает УзА.

Актер, начавший творческую деятельность в 5 лет в Ферганском драматическом театре, первую свою кинороль сыграл в студенческие годы, в 1970 году. Александр Абдулов создал самые разнообразные образы в ста фильмах.

При участии друзей и поклонников актера на стене дома в Фергане, где прошли детские и юношеские годы актера, установили мемориальную доску. Затем все участники посетили Государственный музей истории и культуры Ферганской области, где хранятся предметы, связанные с жизнью и деятельностью А. Абдулова.

Александр Абдулов приехал в Фергану, когда ему было три года из Тюмени. Его отец получил должность главного режиссера местного драматического театра.

Впервые на театральную сцену Александр Абдулов вышел в пятилетнем возрасте в спектакле «Кремлёвские куранты» Ферганского драматического театра.

Из Ферганы он уехал учиться в ГИТИС и добьется всесоюзной славе.

Когда Александр Абдулов ушел из жизни, то в Фергане с ним прощались все: родной дом, школа №2, Дом офицеров, спортшкола, улицы, парк Ферганы и драмтеатр, где он сыграл свои первые роли, и где летом 2002 года прошла, как оказалось, его последняя встреча с ферганцами и городом.