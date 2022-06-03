Монголия проведет оценку цифрового ландшафта

Профессор Шахбаз Хан, директор Кластерного бюро ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - Кластерное бюро ЮНЕСКО в Пекине в сотрудничестве с Монгольской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО запустило проект ROAM в Монголии для проведения оценки цифрового ландшафта с использованием индикаторов и принципов универсальности Интернета ROAM-X ЮНЕСКО. Проект поддерживается Международной программой развития коммуникаций (IPDC).

Более 30 человек, представляющих Министерство цифрового развития и связи Монголии, Национальное статистическое управление Монголии и другие соответствующие государственные ведомства, научные круги, техническое сообщество, частный сектор, организации средств массовой информации, гражданское общество, организации людей с ограниченными возможностями, а также офис постоянного координатора ООН в Монголии приняли участие во встрече онлайн и офлайн.

Профессор Шахбаз Хан, директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Пекине и представитель ЮНЕСКО в Китае, выразил надежду, что результаты этой оценки помогут улучшить качество разработки политики и практики в Монголии, чтобы обеспечить повсеместный доступ к преимуществам Интернета. каждому человеку.

Все заинтересованные стороны Монголии признали актуальность исследования для понимания сложности развития Интернета и его влияния на эффективное использование Интернета для оптимального вклада в достижение Целей в области устойчивого развития.

ЮНЕСКО подтверждает свою поддержку Монголии в разработке и представлении политики, связанной с Интернетом, на основе выводов проекта в связи со Стратегией цифровой нации Монголии, а также помощь в устранении цифрового разрыва для создания более инклюзивного Интернета, который никого не оставит позади.

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