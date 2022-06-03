Яровой сев Монголии текущего периода составил 74.7 процента от общей площади

CentralAsia (MNG) - Спикер Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар и председатель Постоянной парламентской комиссии по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству Х.Болорчулуун ознакомились с работами, проводимыми в Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан ознакомил с ходом весеннего сева. По состоянию на 31 мая в целом по стране засеяно 342,7 тыс. га, из них зерновых 74,7% (пшеница 78,3%), картофеля 54,1%, овощей 40,2%.

256 граждан и организаций, обратившихся в Фонд поддержки сельского хозяйства, обеспечены семенами пшеницы в количестве 10,3 тысячи тонн, а семена кормовых растений – 34 субъектами с 30-процентным первоначальным взносом.

Аграриям также поставлено 889 тонн пестицидов и удобрений и 1,1 тысячи тонн топлива с первоначальным взносом 30 и 50 процентов соответственно.

Кроме того, кредиты на сумму 72,1 млрд тугриков ($23,1 млн) были выданы 1 129 гражданам и организациям в соответствии с решением о выдаче льготных кредитов в размере 100 млрд тугриков для сельскохозяйственного производства и 50 млрд тугриков для картофелеводства и овощеводства в рамках правительственной комплексной программы в размере 10 трлн тугриков ($3,2 млрд). План охраны здоровья и восстановления экономики.

Спикер Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар поручил министру обеспечить взаимодействие между гражданами и субъектами, уделить особое внимание обеспечению граждан качественными продуктами питания. Он также отметил необходимость проведения соответствующих расчетов в соответствии с Законом о политике развития, планировании и администрировании и Законом о бюджете.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан также проинформировал спикера о поддержке гражданами 3-процентных кредитов, предоставляемых фермерам в рамках комплексного плана в размере 10 триллионов тугриков ($3,2 млрд), и их заинтересованности в том, чтобы Мера продолжает применяться.

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