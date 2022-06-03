Более 120 человек эвакуировали из горящего бизнес-центра в Москве

CentralAsia (CA) - Спасатели эвакуировали более 120 человек из горящего офисного центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве, передает пресс-служба МЧС России в Telegram.

«По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб пожаротушения», — говорится в сообщении.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» начался утром. Горят четыре этажа из десяти. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Площадь возгорания — 1 тыс. кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что на шестом и седьмом этаже в кабинете огнем еще заблокированы люди. По словам собеседника «Интерфакса», на верхних этажах здания могут быть заблокированы 15 человек.

На место пожара прибыл глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, там же находится его заместитель Илья Денисов, сообщил источник РБК в ведомстве. На месте работают 180 человек и 41 единица техники, рассказали в МЧС.