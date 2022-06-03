СМИ Узбекистана и Таджикистана договорились об информационном сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - Накануне, 2 июня, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ИА «Дунё» МИД Узбекистана и Национальным информационным агентством Таджикистана (НИАТ) «Ховар» о сотрудничестве в сфере информационных обменов.

В рамках официального визита президента Эмомали Рахмона в Узбекистан документ подписали директор ИА «Дунё» Садриддин Суяров и директор НИАТ «Ховар» Саидали Сиддик.

Меморандум ставит целью содействие взаимовыгодному профессиональному сотрудничеству в сфере информации, безвозмездный обмен точной и достоверной информацией между агентствами, отражение обрядов, обычаев и традиций узбекского и таджикского народов, пропаганду туристических возможностей обеих стран.

Информационные агентства двух стран будут поддерживать регулярный обмен достоверными информационными и медиа-материалами на узбекском, таджикском и русском языках об актуальных событиях во внутренней и международной жизни своих государств.

С целью обмена опытом и повышения профессионального уровня будет осуществляться обмен журналистами, фотожурналистами и другими специалистами медиа-сферы и журналистики.

Как сообщалось ранее, всего в рамках узбекско-таджикского саммита на высшем уровне подписано 11 межправительственных, межведомственных документов, предусматривающих дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества.