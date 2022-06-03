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Президент Узбекистана принял действующего председателя ОБСЕ

CentralAsia (UZ) -  Утром 3 июня, до вылета в город Ургенч, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ, расширения узбекско-польских отношений, а также актуальная международная повестка, передает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной политики, включая развитие многосторонних отношений с Европейским союзом, содействие обеспечению мира и социально-экономическому восстановлению в Афганистане.

Лидер Узбекистана отдельно остановился на перспективах расширения узбекско-польского практического сотрудничества.

Так, в прошлом году двусторонний товарооборот вырос на треть, а с начала года увеличился почти на 50 процентов.

В ходе встречи была особо отмечена важность налаживания прямых контактов между деловыми кругами, активизации культурно-гуманитарного обмена.

Достигнута договоренность о принятии совместной «дорожной карты» по итогам нынешнего визита господина Збигнева Рау в Узбекистан.

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