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В Узбекистане уволили сотрудников органов внутренних дел, применивших шокеры к туристам из Казахстана
Продолжение: МИД Казахстана прокомментировало инцидент с применением электрошокера к туристам в СамаркандеПредыстория: МВД Узбекистана проверяет факт применения электрошокера к казахстанцам в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Двое сотрудников органов внутренних дел, которые применили электрошокеры к туристам из Казахстана, были уволены, сообщили местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Самарканде два сотрудника правоохранительных органов около 3:30 ночи остановили для проверки документов двух туристов из Казахстана, а также узбекистанца. Документы у всех оказались в порядке, однако правоохранители заявили, что в городе объявлен комендантский час и туристы его нарушают, поэтому они должны проехать в отделение.

На отказ туристов проехать правоохранители ударили электрошокером и доставили в отделение.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел РУз Шохрух Гиясов отметил, что правоохранители злоупотребили своими служебными обязанностями и полномочиями, в том числе по использованию специальных технических средств. По данному факту было начато служебное расследование.

Итоги расследования стали известны сегодня, 3 июня. Двое сотрудников органов внутренних дел были уволены из органов внутренних дел за применение силы к туристам, в их отношении прокуратура возбудила уголовное дело.

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