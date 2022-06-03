В Узбекистане уволили сотрудников органов внутренних дел, применивших шокеры к туристам из Казахстана

- Узбекистан, общество
- 15:24, 03 июня 2022
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|Продолжение: МИД Казахстана прокомментировало инцидент с применением электрошокера к туристам в Самарканде
|Предыстория: МВД Узбекистана проверяет факт применения электрошокера к казахстанцам в Самарканде
CentralAsia (UZ) - Двое сотрудников органов внутренних дел, которые применили электрошокеры к туристам из Казахстана, были уволены, сообщили местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в Самарканде два сотрудника правоохранительных органов около 3:30 ночи остановили для проверки документов двух туристов из Казахстана, а также узбекистанца. Документы у всех оказались в порядке, однако правоохранители заявили, что в городе объявлен комендантский час и туристы его нарушают, поэтому они должны проехать в отделение.
На отказ туристов проехать правоохранители ударили электрошокером и доставили в отделение.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел РУз Шохрух Гиясов отметил, что правоохранители злоупотребили своими служебными обязанностями и полномочиями, в том числе по использованию специальных технических средств. По данному факту было начато служебное расследование.
Итоги расследования стали известны сегодня, 3 июня. Двое сотрудников органов внутренних дел были уволены из органов внутренних дел за применение силы к туристам, в их отношении прокуратура возбудила уголовное дело.