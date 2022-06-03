Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили Хорезм (фото)

CentralAsia (TJ) - Президент Шавкат Мирзиёев 3 июня прибыл в Хорезмскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Ургенча глава государства встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Прошла церемония встречи с национальными песнями и танцами.

Отмечается, что в ходе визита лидеры ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий региона, посетят достопримечательности города Хивы.

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