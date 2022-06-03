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Глава МИД Польша Збигнев Рау посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Монголию с 4 июня по 6 июня для встреч с высокопоставленными официальными лицами.

В ходе визита он проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Б.Батцэцэг, встретится с главами государств и правительств.

В ходе встречи они обменяются мнениями о нынешнем состоянии традиционно дружественных отношений между Монголией и Польшей, а также обсудят вопросы расширения сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры и образования.

Это второй визит польской стороны в Монголию на уровне министра иностранных дел, первый визит министра иностранных дел Республики Польша В.Чимошевича в Монголию состоялся в 2004 г.

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