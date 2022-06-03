Европейский союз ввел шестой пакет санкций против России

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CentralAsia (CA) - Евросоюз опубликовал новый, шестой, пакет санкций против России. Они предполагают отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение шести месяцев и отказ от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFT:

Сбербанка,

Россельхозбанка,

Московского кредитного банка,

белорусского Банка развития.

Также приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских госканалов:

«РТР-Планеты»,

«России-24»,

«ТВ Центра».

В рамках шестого пакета санкций ЕС расширяет список лиц и организаций, попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список включили как российские, так и белорусские компании.

Также ЕС расширяет перечень товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошло 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

В шестом пакете санкций Евросоюз запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

Кроме того, вводятся новые персональные ограничения. В черный список попали люди, ответственные за военные преступления, бизнесмены, чиновники и члены их семей, а также компании, задействованные в сфере обороны, и финансовая организация. Список лиц или их число Совет ЕС не указывает.

В заявлении Совета Европы сказано, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Тогда же будет обнародован список лиц, попавших под персональные санкции. Ограничения могут вступить в силу после публикации документа.

Шестой пакет антироссийских санкций был согласован 30 мая, а утвердили его 2 июня. Этому предшествовал длительный процесс обсуждения — ряд стран ЕС выступили против эмбарго на российскую нефть из-за сильной зависимости от нее.