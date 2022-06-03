экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве потушили пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
Предыстория: На западе Москвы загорелся бизнес-центр. Видео

CentralAsia (CA) -  Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы полностью потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» потушен. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте», — написал он.

Собянин также сообщил, что в районе пожара власти сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг, сообщал ТАСС.

МЧС ранее сообщало о двух пострадавших. При этом, по данным ведомства, эвакуировать из здания удалось 120 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. На месте пожара прибыли глава МЧС Александр Куренков, а также его заместитель Илья Денисов.

В Госагентсве сообщили о нескольких версиях инцидента. Так, представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что это мог быть поджог, в штабе пожаротушения сказали ТАСС, что основной версией считают короткое замыкание.

Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На Кипре отменили все ограничения для туристов из-за COVID-19
  • В Узбекистане уволили сотрудников органов внутренних дел, применивших шокеры к туристам из Казахстана
  • Сенат Ирландии признал «вторжение» России в Украину геноцидом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com