В Москве потушили пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

CentralAsia (CA) - Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы полностью потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» потушен. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте», — написал он.

Собянин также сообщил, что в районе пожара власти сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг, сообщал ТАСС.

МЧС ранее сообщало о двух пострадавших. При этом, по данным ведомства, эвакуировать из здания удалось 120 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. На месте пожара прибыли глава МЧС Александр Куренков, а также его заместитель Илья Денисов.

В Госагентсве сообщили о нескольких версиях инцидента. Так, представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что это мог быть поджог, в штабе пожаротушения сказали ТАСС, что основной версией считают короткое замыкание.

Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности.