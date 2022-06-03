Токаев: Поправки в Конституцию не направлены на увеличение полномочий президента

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу страны в преддверии всенародного референдума заявил, что поправки в Конституцию направлены не на увеличение полномочий главы государства.

«Все новые положения в Конституции направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан», - сказал он.

Он напомнил, что в истории Казахстана изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества.

По словам президента, в течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Он отметил, что конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе.

«Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового, справедливого Казахстана», – сказал глава государства.

Токаев подчеркнул, что вместе народ сумеет воплотить в жизнь реальность идеи нового Казахстана, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора.

«Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны», – добавил президент.

Токаев отметил, что голос каждого казахстанца на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни.

«Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа», - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что в условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед страной, народ страны должен быть сильным и единым.

«Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике. Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана», – заявил Токаев.

В воскресенье, 5 июня, в Казахстане пройдет республиканский референдум, на котором граждане страны решат, быть ли поправкам в Конституцию.

В бюллетене будет всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок), изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

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