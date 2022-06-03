экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кремль оценил результаты 100 дней военных действий в Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  По итогам 100 дней с начала российских военных действий в Украине удалось добиться определенных результатов в защите населения Донбасса и возвращения граждан к мирной жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Операция имеет своей основной главной целью — защиту людей в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В план обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чего удалось добиться за 100 дней военных действий.

По его словам, за это время от «пронацистски настроенных сил ВС Украины и нацистских сил» освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людей вернуться к мирной жизни. «Эта работа будет продолжаться до тех пор, как цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Каждый день ведения СВО добавляет новый опыт и конечно он используется в ходе продолжения этой операции», — добавил представитель президента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Премьер-министр Монголии призвал чиновников передвигаться на автобусе
  • Более сотни граждан Таджикистана и Узбекистана депортируют из России за массовую драку
  • На Украине погиб генерал ВВС России в отставке Канамат Боташев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com