Кремль оценил результаты 100 дней военных действий в Украине

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - По итогам 100 дней с начала российских военных действий в Украине удалось добиться определенных результатов в защите населения Донбасса и возвращения граждан к мирной жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Операция имеет своей основной главной целью — защиту людей в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В план обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чего удалось добиться за 100 дней военных действий.

По его словам, за это время от «пронацистски настроенных сил ВС Украины и нацистских сил» освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людей вернуться к мирной жизни. «Эта работа будет продолжаться до тех пор, как цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Каждый день ведения СВО добавляет новый опыт и конечно он используется в ходе продолжения этой операции», — добавил представитель президента.