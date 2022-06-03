Кадыров: Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики военных действий в Украине

- Азия и мир, политика
- 17:10, 03 июня 2022
- Просмотров: 1391
CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как сообщает Кадыров, глава Минобороны определил новые задачи в рамках военной операции на Украине, которые позволят ускорить ее ход.
«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
По его словам, Сергей Шойгу попросил передать слова благодарности чеченским военным, участвующим в боевых действиях.
«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил Кадыров.