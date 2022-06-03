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В Ташкенте образовались очереди за сахаром и маслом (видео)
Предыстория: В Фергане на фоне подорожания наблюдаются очереди за хлебом (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте в пятницу, 3 июня, наблюдались ажиотажные очереди на рынке «Кадышева» в Яшнабадском районе столицы, сообщает издание Nova24.

Как отмечается, люди выстроились в очереди за растительным маслом и сахаром. На место прибыли сотрудники Нацгвардии Узбекистана.

Ранее распространилось видео, как в городе Фергане люди устроили давку из-за хлеба. Тогда причиной ажиотажа стали буханки, продававшиеся по старой цене 1500 сумов (0,14 долларов).

Позже в Минэкономразвития республики перечислили основные причины роста цен на сахар и назвали меры для стабилизации ситуации, отметив, что удержать старые цены оказалось невозможно.

Узбекистан ранее запретил вывоз растительного масла за пределы республики из-за нехватки на внутреннем рынке.

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