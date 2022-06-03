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Глава МЧС Москвы попал в больницу с инфарктом после пожара в бизнес-центре
Сергей Желтов
Сергей Желтов
Продолжение: В Москве потушили пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»Предыстория: На западе Москвы загорелся бизнес-центр. Видео

CentralAsia (CA) -  Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова с места пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» доставили в больницу, сообщил замминистра МЧС Илья Денисов, передает «РИА Новости».

«Два человека обратились [за помощью]. В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал он.

Позже в МЧС сообщили, что другим пострадавшим оказался полковник внутренней службы ведомства Максим Серегин — старший помощник начальника дежурной службы пожаротушения столичного ГУ МЧС.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы произошел утром 3 июня. Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м, загорелись четыре этажа. Из здания эвакуировали 120 человек. На место происшествия прибыл новый глава МЧС Александр Куренков.

В 12:32 пожар потушили. По словам Денисова, погибших нет.

Причину пожара пока устанавливают. По словам источника ТАСС, к нему могло привести короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что среди версий рассматривается и поджог.

«Предварительные причины пожара могут быть установлены только после ликвидации пожара. Версий пока не было», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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