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Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат

CentralAsia (UZ) -  Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон 3 июня посетили Хивинский ковровый комбинат.

Как сообщила пресс-служба главы государства, предприятие стоимостью почти 22 миллиона долларов было организовано в 2020 году. В прошлом году стартовала вторая фаза проекта. На комбинате установлено оборудование из Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Турции. Создано 420 рабочих мест.

Здесь производят ковры, полипропиленовую нить и другую продукцию. Она экспортируется в США, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

В этом году реализован третий этап – налажено производство пряжи из акриловых волокон. В результате производственная мощность достигла 2,2 миллиона квадратных метров в год. Ожидается, что 45 процентов продукции будет поставлять за рубеж, а годовой экспорт превысит 7 миллионов ​​долларов.

Президенты ознакомились с производственным процессом и шоу-румом предприятия.

Здесь же состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана. Ответственным лицам смежных отраслей двух стран поручено обмениваться опытом и развивать торговлю.

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