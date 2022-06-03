Узбекистан и Монголия подписали договор о полетах воздушных судов

CentralAsia (UZ) - Между Узбекистаном и Монголией подписан важный исторический документ, передает УзА.

«Монголия и Узбекистан никогда не подписывали договор о полетах воздушных кораблей, - говорит министр транспорта Республики Узбекистан Джасурбек Чориев. - Этот документ открывает широкие возможности для осуществления полетов между двумя странами для авиакомпаний Монголии, «Узбекистон хаво йуллари» или авиакомпаний-резидентов в нашей стране. Появилась возможность перевозить грузы не только в Монголию, но и в третьи страны, а также из третьих стран в Узбекистан».

Согласно статистическим данным, за последние два года из Узбекистана в Монголию были отправлены только два автотранспортных средства. Документ обеспечит ежегодное движение между странами не менее 150 автомобилей. Уже сейчас авиакомпании «Хунду» и «Ният» проявляют интерес к перевозкам сельскохозяйственной продукции. Конечно же, эти рейсы рассчитаны для перевозок грузов. В ближайшем будущем планируется расширить и масштабы пассажирских перевозок, отмечает издание.

Сотрудничество двух стран направлено на налаживание торгово-экономических связей между двумя странами¸ эффективное использование экспортного потенциала.