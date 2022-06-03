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В Ташкенте прошло заседание Совета глав финансовой разведки государств-участников СНГ

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 3 июня в рамках недели 36-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялось 19-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

В нем приняли участие члены Совета, эксперты, наблюдатели (Туркменистан, Индия) и представители других международных организаций, передает УзА.

На встрече обсуждались меры, принимаемые государствами-членами Совета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также вопросы повестки дня следующих этапов сотрудничества в данной сфере.

Стороны обсудили работу по созданию международной цифровой научно-образовательной платформы, а также ратификацию соглашения о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения.

Кроме того, подведены итоги деятельности рабочей группы по созданию системы информационного обмена между государствами-участниками СНГ, определены ее задачи на перспективу.

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