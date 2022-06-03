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Эмомали Рахмон завершил свой двухдневный визит в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил свой двухдневный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, перед отлетом Рахмон в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил исторические памятники в комплексе Ичан-кала.

Отмечается, что Хиву включили в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 12 декабря 1990 года. В 1997 году город отметил своё 2500-летие. В 2020 году он был объявлен международной организацией Тюркской культурной столицей тюркского мира.

Главы государств вошли в комплекс через главные ворота Ата-дарваза и посетили Кальта-минар, дворцы Куня-арк и Тошовли.

Ранее Мирзиёев и Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве.

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