Путин впервые дал интервью с начала военных действий в Украине. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в пятницу дал интервью Павлу Зарубину, ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Это первое интервью главы государства за время российских военных действий в Украине.

По словам Путина, обвинения России в продовольственном кризисе являются попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую», поскольку неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до «спецоперации» на Украине.

О причине энергокризиса в Европе

«Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зеленую повестку», в том числе в энергетике.

Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, — это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов.

К чему это привело? Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного.

Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат — повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась — и сразу цены полетели вверх.

Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать. Многие еще работают, но начали прикрывать. Но это имело свое значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чем».

О росте цен на удобрения

«Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще — и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причем цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков.

Между прочим, по удобрениям Россия занимает 25% мирового рынка, а скажем, по калийным удобрениям, как мне говорил Александр Григорьевич Лукашенко, – надо проверить, конечно, но я думаю, что это соответствует действительности, – по калийным удобрениям Россия и Белоруссия – 45% мирового рынка. Это огромный объём»

О новых санкциях

«Британцы, потом американцы — англосаксы — ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы — нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх — вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик».

Об инфляции в США

«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6%.

Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так. Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».

Об атаках с моря украинских портов

«Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря».

О вывозе зерна из Украины

«Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна.

Первый. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту – это Украина заминировала.

Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, гружённые зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.

Они должны разминировать и поднять со дна Чёрного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал. Это первое.

Второе. Существует другая возможность: порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна через эти порты. Пожалуйста.

Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию – украинские войска когда-то это заминировали в три слоя, – работы заканчиваются. Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе.

Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию.

Четвёртое. Можно через Венгрию.

Пятое. Можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто нескольких часов, и всё.

И, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Белоруссии. Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше – в любую точку планеты.

Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос. Во всяком случае, Президент Белоруссии Александр Григорьевич [Лукашенко] ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует – вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию. Никто не мешает.

Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует».