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Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией
Давид Арахамия
Давид Арахамия

CentralAsia (CA) -  Возобновление диалога между представителями Украины и России возможно лишь при прочной переговорной позиции, сейчас пауза в переговорах «достаточно обоснованна» из-за напряженной ситуации в Донбассе, заявил глава украинской делегации, депутат Верховной рады Давид Арахамия, передает «Украинская Правда».

«Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена», - сказал он.

Прежде всего, указал он, усилить переговорную позицию Киева способны поставки оружия западными странами, которое должно поступить «в достаточном объеме». «Наши вооруженные силы уже готовы его применять. И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», — сказал Арахамия.

Глава украинской делегации отметил, что российские силы в настоящий момент продолжают устанавливать контроль над населенными пунктами. Он указал: «Пока мы делаем один шаг вперед — два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров».

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