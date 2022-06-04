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Русскому языку в Казахстане ничто не угрожает, – посол РК в России
Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев

CentralAsia (KZ) -  Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что русским языком в республике владеют почти все, поэтому ему в стране ничто не угрожает.

«У нас нет проблем русского языка, которым владеет практически всё население Казахстана. 90% свободно говорят на нём», – сказал он.

При этом, по словам Кошербаева, в стране существуют «проблемы с казахским языком», что является «результатом определенных перекосов в образовательной политике времен Советского Союза».

Дипломат сообщил, что, по данным министерства образования и науки, сейчас в стране 6942 государственные школы, из них 1121 школа (16%) – с русским языком обучения; 2075 школ (свыше 30%) – со смешанным языком обучения.

«Более одного миллиона человек обучаются на русском языке. Если исходить из национального состава населения нашей страны, я считаю, что это очень хороший показатель», – заявил дипломат.

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