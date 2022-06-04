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Россия снимет коронавирусные ограничения на въезд иностранцев

CentralAsia (CA) -  Россия с 14 июня снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает «РИА Новости».

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в России число новых случаев коронавируса составило 4188, что на 1,77% меньше, чем накануне (4262). Число суточных госпитализаций составило 2093, это на 6,5% больше прошлого показателя (1965).

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