На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов. Видео

CentralAsia (CA) - Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, машинист погиб, 8 человек получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун 4 июня около 10:30 по местному времени перед въездом на станцию Жунцзян в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу состав врезался во внезапно сошедший на пути сель, в результате восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов вынесло на платформу станции.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали один машинист, один проводник и семь пассажиров, всем была оказана необходимая медицинская помощь, однако от полученных ран машинист скончался.

Остальные 136 пассажиров, находившиеся в поезде, были благополучно эвакуированы.

В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование ее причин.