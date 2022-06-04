экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН сообщила о 4183 погибших мирных жителях на Украине с 24 февраля
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий, 24 февраля, по 2 июня на Украине погибли 4183 мирных жителя, в том числе 268 детей. Ранения получили 5014 гражданских. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

На контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей погибли 2253 человека, ранен 2261. На неподконтрольных Киеву территориях этих областей погибли 147 человек, ранены 603, сообщает ООН. В других регионах Украины погибли 1783 человека, ранены 2150.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили Хорезм (фото)
  • В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян, - CDC
  • Русскому языку в Казахстане ничто не угрожает, – посол РК в России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com