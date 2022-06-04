ООН сообщила о 4183 погибших мирных жителях на Украине с 24 февраля

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий, 24 февраля, по 2 июня на Украине погибли 4183 мирных жителя, в том числе 268 детей. Ранения получили 5014 гражданских. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

На контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей погибли 2253 человека, ранен 2261. На неподконтрольных Киеву территориях этих областей погибли 147 человек, ранены 603, сообщает ООН. В других регионах Украины погибли 1783 человека, ранены 2150.