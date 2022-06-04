Эксперт рассказал, как Китаю удается «держать США за горло»

CentralAsia (CA) - Китай очень крепко «держит США за горло», так как он является одним из крупнейших в мире держателей госдолга США, поэтому сброс облигаций этой страны повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара, пояснил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его мнению, сейчас США себе это позволить не могут, потому что главный вектор развития их интересов — Европа, которая чахнет под гнетом собственных санкций и роста цен.

На первый взгляд, по его словам, нынешняя ситуация типична, Штаты раньше благополучно выходили из подобных кризисов. У США – постоянный дефицит бюджета, интерес к их гособлигациям сохраняется только потому, что они являются самой стабильной и большой экономикой мира. Но сейчас прогнозируемая рецессия способна вернуть рынки на уровень чуть ли не 2008 года.

«Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была», — убежден Коган.

И на сей раз, по его словам, помимо очевидных факторов в виде инфляции, постпандемийного «похмелья» от «вертолетных» денег и проблем с ценами на продовольствие и топливо, триггером для резкого падения экономики США и нового взлета инфляции может стать распродажа Китаем запасов госдолга США.

«Китай может начать распродажу в тот момент, когда США хотя бы заикнутся о санкциях в ответ на какие-либо военные действия на Тайване», — убежден эксперт.

Крепкий юань тоже не в интересах Китая, поэтому ставка Народного банка КНР будет снижаться.

«Идет глобальная шахматная партия с разменом фигур в виде Украины, Тайваня и, как ни странно, Евросоюза», — уверен он.