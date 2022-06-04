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В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян, - CDC

CentralAsia (CA) -  Более 900 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян выявлены в 29 странах, в том числе 24 случая - в США, следует из данных американского медицинского регулятора CDC, опубликованных на его сайте.

Согласно размещенной интерактивной карте, демонстрирующей распространение болезни по миру исходя из информации из официальных открытых источников, в мире зафиксировано 909 случаев обезьяньей оспы.

В лидерах по числу заражений Великобритания, где заболели 225 человек.

Второе место занимает Испания со 186 случаями заражения. Замыкает тройку Португалия со 143 пациентами.

США с 24 случаями заболевания занимают восьмое место, впереди них - Канада, Германия, Франция и Нидерланды. Также в десятку вошли Италия и Бельгия.

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