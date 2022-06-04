«Строго наказывать» - Токаев об оскорбляющих госсимволы Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ужесточить законодательство об использовании государственных символов, сообщает Акорда.

«Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. В эпоху древних тюрков наши предки объединялись под флагом с изображением волка. Знамя Казахского ханства сплотило весь народ и демонстрировало единство страны. А в прошлом веке лидеры движения Алаш воодушевляли соотечественников словами: «Под сенью знамени Алаш свет наших идей не исчезнет в веках!» Эта традиция, унаследованная с древних времен, передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней. В нашем небе реет знамя Независимости, прославляющее Великую Степь. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб - это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

«Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага - особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе», - сказал президент.

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