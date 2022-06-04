Лукашенко заявил о начале «серьезного конфликта» между Зеленским и украинскими военными

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными этой страны начинается серьезное противостояние, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — пояснил глава республики.

С украинской стороны скоро некому будет участвовать в военных действиях, считает Лукашенко: силы территориальной обороны не смогут заменить ВСУ.

Разногласия между президентом и армией белорусский президент объяснил политикой руководства Украины в отношении Польши: «Они увидели, что он (Зеленский) полякам предоставил [особый правовой] статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [Украины]». Украинские военные, «особенно нацики, как некоторые их называют», против не только русских и белорусов на своей территории, но и поляков, утверждает Лукашенко. «И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. <...> Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину», — убежден он.