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Лукашенко заявил об отсутствии у России планов по захвату Украины
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  У российского руководства нет желания «поработить, схватить» Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Поверьте, у [президента России Владимира] Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные», — объяснил Лукашенко.

Он добавил, что главное для России — собственная безопасность: и Москве, и Минску необходимо думать о том, как не допустить «плацдарма, откуда возможно было бы нападение».

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