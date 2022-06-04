The Hindu: Украина попросила Индию стать страной—гарантом ее безопасности
- Азия и мир, политика
- 18:38, 04 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Власти Украины попросили Индию стать одной из стран—гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источник. В общей сложности индийские правительство и частные компании отправили на Украину уже 230 тонн грузов в рамках гуманитарной помощи.
«Мы также рассчитываем, что Индия примет активное участие в послевоенном восстановлении (Украины). Кроме того, мы ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи»,— сказал изданию источник в дипломатических кругах.
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