Седьмой съезд мировых религий ожидается в Нур-Султане

CentralAsia (KZ) - Лидеры мировых и традиционных религий обсудят осенью в Нур-Султане, Казахстан мир после пандемии, сообщает «Хабар 24».

На повестке дня — важность для духовенства с политической, экономической и социальной точки зрения. Об этом говорили участники конференции в парижском посольстве Казахстана.

«Я думаю, что такое событие, как предстоящий Съезд мировых религий в Казахстане — это то, о чем говорил Папа Иоанн Павел II. Речь идёт не о создании новой мировой религии, речь идёт о том, что каждая религия должна быть уважаема и каждая религия должна выдать лучшее из того, что в ней есть, чтобы мы смогли вместе построить единое человечество, которое живёт на одной планете», —сказала президент университета Страсбурга Мишель Денекен

Ожидаются 153 делегации из 62 стран мира. В программе Съезда мировых религий — обсуждение роли женщины, базовое теологическое образование в вузах, борьба с терроризмом и экстремизмом.

«То, что происходит в Казахстане, это замечательно, хорошо, что есть диалог. И Саудовская Аравия приветствует усиление диалога между религиями, поиск новых точек соприкосновения. Съезд в Нур-Султане уже стал международной платформой, и мы хотели бы видеть всё больше и больше её успехов», — высказалась принцесса Хайфа Аль-Могрин, постоянный представитель Саудовской Аравии в ЮНЕСКО.

Встреча лидеров мировых и традиционных религий в нашей стране пройдёт уже в седьмой раз.

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