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Из Узбекистана в Россию вновь запускаются поезда

CentralAsia (UZ) -  Россия с 14 июня снимает ограничения на въезд граждан Узбекистана железнодорожным транспортом. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России, сообщается на сайте правительства РФ.

«Принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам «Ташкент — Самара» и «Ташкент — Волгоград» с частотой один раз в неделю», — говорится в сообщении.

С этой же даты Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, введённые в марте 2020 года.

В апреле прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном и разрешила студентам из Узбекистана вернуться в страну для продолжения обучения, а осенью — лицам, прибывающим для работы в сферах строительства и агропромышленного комплекса (по спискам).

Прошлым летом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным предлагал российской стороне увеличить число регулярных авиарейсов между странами и поэтапно возобновить пассажирское железнодорожное сообщение.

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